 تغريدة «ترامب» من المملكة تتصدر أعلى «ريتويت» لتغريداته | صحيفة تواصل الالكترونية

تغريدة «ترامب» من المملكة تتصدر أعلى «ريتويت» لتغريداته

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تغريدة «ترامب» من المملكة تتصدر أعلى «ريتويت» لتغريداته

تواصل – ترجمة:

تصدرت تغريدة الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” من المملكة أعلى “إعادة نشر” لتغريداته على حسابه الرسمي بموقع “تويتر” الاجتماعي.

وسجلت تغريدته التي شملت صوراً لاستقباله من قبل خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز في مطار الملك خالد وحسن الاستقبال الذي حظي به، نحو 76 ألف ريتويت حتى كتابة التقرير، لتتصدر بذلك تلك التغريدة أعلى تغريداته التي حصلت على “ريتويت”، على الأقل في مايو الجاري.

وكان “ترامب” كتب في تغريدته الأولى له من المملكة “عظيم أن أكون في الرياض بالسعودية، وعبر عن تطلعه لفعاليات بعد ظهر ومساء أمس، مع وضع هاشتاج #POTUSAbroad

 

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