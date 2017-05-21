«الكهرباء» تُنفذ أطول خط هوائي لتوفير 11.5 مليون برميل ديزل سنوياً

تواصل – الرياض:

كشفت الشركة السعودية للكهرباء عن الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من مشاريع النقل والربط الكهربائي الاستراتيجية في مناطق شمال المملكة، بتكلفة إجمالية تبلغ (5.5) مليار ريال، إذ شملت المشاريع إنشاء ستة محطات لنقل الطاقة الكهربائية، وخمسة خطوط هوائية للربط الكهربائي بين عدد من المدن والمناطق الشمالية، والتي من بينها تشغيل خط الربط الهوائي (جهد 380 ك. ف) بين محطة طبرجل ومحطة تبوك، وهو أطول خط هوائي يتم تنفيذه داخل المملكة، ويمتد لمسافة (790) كم دائري.

وأوضح المهندس خالد الراشد الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع إحدى الشركات التابعة للشركة السعودية للكهرباء، أن المشاريع الكهربائية التي تم تشغيلها مؤخراً تُعتبر من أكبر المشاريع التي تم تنفيذها في مناطق شمال المملكة، والتي سوف تُسهم في ربط مناطق شمال المملكة بالشبكة الكهربائية الرئيسة (جهد 380 ك. ف)، ودعم النهضة الصناعية والعمرانية بمناطق الجوف وتبوك والحدود الشمالية، وضمان توفير إمداد طاقة كهربائية مستقرة لتلك المدن والمناطق، وكذلك المساهمة في تقليل تكاليف إنتاج الطاقة الكهربائية، سواء بالاعتماد على محطات التوليد الأكثر كفاءة، أو خفض استهلاك الوقود، لا سيما وأن المشروع سيوفر نحو 11.5 مليون برميل ديزل سنوياً، وهو جزء من سياسة وتوجه الشركة ورؤية المملكة 2030 في تقليل الاعتماد على النفط في المشاريع المستقبلية.

وأفاد المهندس الراشد بأن المشاريع، التي تم ترسيتها في أبريل ومايو من العام 2014م، شملت إنشاء عدد (6) محطات رئيسة (جهد 380 ك. ف)، هي محطة وعد الشمال، ومحطة القريات، ومحطة طبرجل، ومحطة الجوف2، ومحطة عرعر، ومحطة تبوك؛ وكذلك إنشاء عدد (5) مشاريع خطوط هوائية (جهد 380 ك. ف)، مجموع أطوالها (2,214) كم دائري لربط هذه المحطات بالشبكة، وهي خط ربط محطة القريات بمحطة وعد الشمال، وخط ربط محطة طبرجل بمحطة وعد الشمال، وخط ربط محطة الجوف2 بمحطة طبرجل، وخط ربط محطة الجوف2 بمحطة عرعر، وخط ربط محطة طبرجل بمحطة تبوك؛ بالإضافة إلى إنشاء المعوضات الديناميكية في محطة الجوف2 وحائل2 .

وأشار إلى أن المشاريع أضافت (2,214) كم دائري من الخطوط الهوائية (جهد 380 ك. ف) للشبكة الكهربائية بالمملكة، كما تم زيادة تغطية الشبكة الكهربائية بكوابل الألياف الضوئية بنفس المقدار، مما يُسهل ربط أنظمة المحطات بمراكز التحكم، بينما بلغ مجموع قدرات محولات النقل المركبة بالمحطات الجديدة المضافة للشبكة (7.319 م. ف. أ)، فيما بلغ مجموع أطوال القضبان المعزولة الخارجية (جهد 380 ك. ف) التي تم تركيبها بالمحطات الست (31) كم منها (12.4) كم في محطة تبوك فقط.

وأضاف: “المشاريع سوف تؤسس أيضاً للربط الكهربائي المستقبلي مع محطة توليد ضبا الخضراء، بالإضافة الى الربط مع منطقة المدينة المنورة عن طريق محطة شرق المدينة، وكذلك الربط مع الشبكة الكهربائية بجمهورية مصر العربية الشقيقة، فيما يُعد مشـروع الملك عبدالله لتطوير مدينة وعـد الشـمال من أهم المشاريع التنموية بالمنطقة، والذي يتم إمداده بالطاقة الكهربائية عن طريق هذه المشاريع”.

ونوه الرئيس التنفيذي لشركة كهرباء السعودية لتطوير المشاريع إلى قدرة الكوادر الوطنية ومهندسي وخبراء الشركة الوطنية لنقل الكهرباء على تحدي العديد من الظروف الصعبة والعقبات، وإنجاز المشاريع وفقاً للجداول الزمنية المحددة، بالرغم من الطبيعة الجغرافية الوعرة والمسافات الشاسعة بين كل مشروع وأخر، وبُعد المسافات بين موقع تلك المشاريع والطرق الممهدة والمدن الرئيسة، وكذلك صعوبة نقل المعدات الثقيلة في ظل وعورة الطرق، كما أن المساحة الشاسعة لمحطة طبرجل والتي تبلغ 250 ألف متر مربع أدت إلى زيادة حجم الأعمال المدنية والتكاليف بالموقع، بالإضافة إلى الطبيعة الطبوغرافية الجبلية لأرض محطة تبوك بمساحتها الشاسعة التي تقدر بحوالي 230 ألف متر مربع، حيث تم تنفيذ مشاريع تسوية وقطع للصخور لحوالي 300 ألف متر مكعب خلال خمسة أشهر.

يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء، وفي إطار جهودها لدعم النهضة الصناعية والعمرانية بالمناطق الشمالية للمملكة، قاربت على الانتهاء من تنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية المركبة المتكاملة بمدينة وعد الشمال الصناعية الذي يُتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال عام 2018م المقبل، بقُدرة إجمالية تصل إلى 1390 ميجاوات منها 50 ميجاوات بالطاقة الشمسية، وبتكلفة قدرها (3677) مليون ريال، والذي سيساهم بإذن الله في تغطية الأحمال الكهربائية المتنامية بمشاريع الصناعات الوطنية بالمدينة الواعدة وكافة المناطق الشمالية كالجوف وتبوك والحدود الشمالية بالإضافة إلى تعزيز الشبكة الكهربائية هناك لتقديم خدمة كهربائية موثوقة.