عضوات بلدي الرياض يزرن القسم النسائي لبلدية البطحاء الخميس المقبل

تواصل- فريق التحرير:

ينظم المجلس البلدي لمدينة الرياض، زيارة للقسم النسائي ببلدية البطحاء الفرعية، الخميس المقبل، في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بالشأن البلدي؛ حيث يشارك بالزيارة كل من العضوات، هدى الجريسي، علياء الرويلي، جواهر الصالح.

وتهيب لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس بجميع المواطنين الراغبين في إيصال شكاواهم ومقترحاتهم فيما يتعلق بالشأن البلدي في نطاق بلدية البطحاء إلى “بلدي الرياض”، إرسالها عبر الوسائل التالية: تويتر ( Riyadh_Rmc@) بريد إلكتروني: (info@rmc.gov.sa)، حتى يتم متابعتها مع مسؤولي البلدية، ورفعها إلى الجهات المختصة.