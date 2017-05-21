 توقعات برياح وأمطار رعدية على مناطق متفرقة بالمملكة | صحيفة تواصل الالكترونية

توقعات برياح وأمطار رعدية على مناطق متفرقة بالمملكة

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توقعات برياح وأمطار رعدية على مناطق متفرقة بالمملكة

تواصل – واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – نشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة)

كما يستمر هطول الأمطار الرعدية بمشيئة الله مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان ،عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، فيما تتكون سحب رعدية ممطرة على مناطق القصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر وربع إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

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