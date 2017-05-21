«بلومبيرج»: سلوك «ترامب» تغير كثيراً بعد وصوله للمملكة

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أكدت شبكة “بلومبيرج” الأمريكية، تغير سلوك الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال تواجده في المملكة، حيث أظهر انضباطاً شديداً في سلوكه وحديثه.

وأشارت إلى أن لقاءاته الصحفية وتغريداته أدخلته في مشكلات خلال تواجده بالولايات المتحدة، لكنه مارس حالة من الانضباط بالمملكة، ولم يتحدث سوى قليل للصحفيين، وعندما تحدث، أكد على الوظائف التي يتوقع أن تحققها اتفاقياته مع المملكة للعمال الأمريكيين، دون أن يتلقى أسئلة.

وأضافت أن “ترامب” ومساعديه يرون أن زيارته للشرق الأوسط وأوروبا الغربية، فرصة لتوجيه انتباه الأمريكيين بعيداً عن التحقيقات المتعلقة بروسيا وإقالته لمدير مكتب التحقيقات الفيدرالي “جيم كومي”، باتجاه الأمن القومي وتوفير فرص العمل.