 مقتل 24 وأَسْر 43 من مليشيات الحوثي بعد محاولتهم اختراق الحدود | صحيفة تواصل الالكترونية

مقتل 24 وأَسْر 43 من مليشيات الحوثي بعد محاولتهم اختراق الحدود

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مقتل 24 وأَسْر 43 من مليشيات الحوثي بعد محاولتهم اختراق الحدود

تواصل – الرياض:

أسفرت حصيلة المواجهات التي شهدتها حدود المملكة الجنوبية مع اليمن خلال اليومين الماضيين، عن مقتل 24 وإصابة العشرات وأسر 43 من صفوف العصابات الانقلابية اليمنية، بينهم ضباط وقيادات ميدانية بارزة.

وتمكنت القوات المسلحة وحرس الحدود من صد عدة محاولات لاختراق الحدود قبالة محافظات جازان الحدودية من قبل عناصر تابعة للميليشيات الحوثية والمخلوع صالح بهدف تحقيق نتائج ميدانية بعد الهزائم المتكررة في جميع الجبهات الداخلية.

وأكدت مصادر عسكرية أن ضربات استباقية دقيقة نفذتها قوات التحالف بواسطة الطائرات الحربية وراجمات الصواريخ على أهداف محددة، كان ينوي العدو استخدامها ضد المدنيين في القرى الحدودية في محافظة الحرث والطوال، بعد إخفاء كميات من المقذوفات ومدافع الإطلاق في مستودعات ومخازن أسلحة بالقرب من المواقع الحدودية، بحسب “الوطن”.

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