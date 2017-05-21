تعرّف على مترجم خادم الحرمين خلال زيارة «ترامب» للرياض

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لفت مترجم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الأنظار منذ وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد ظهور صورة يتوسط بين ترامب وخادم الحرمين، في جميع المشاهد التي رصدتها وسائل الإعلام خلال الزيارة.

والمترجم هو البروفيسور محمد بن عبدالله بن محمد القويزاني المولود في محافظة الحريق، وأحد الأعضاء الذين تولوا مهمة الترجمة في المجلس العلمي بهيئة الخبراء التابع لمجلس الوزراء، وله العديد من المشاركات العلمية في العديد من الندوات والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها.

وفي عام 2010 وافق المجلس العلمي في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية على ترقية “القويزاني” الأستاذ المشارك في قسم اللغة الإنجليزية في كلية اللغات والترجمة إلى رتبة أستاذ “بروفيسور”.