وزير المالية ينفي تأجيل موعد تطبيق الرسوم الجديدة على العمالة الوافدة (فيديو)

تواصل – الرياض:

أكد وزير المالية محمد الجدعان، أنه لا يوجد تغيير في موعد تطبيق قرار فرض رسوم على العمالة الوافدة ومرافقيها، مشيراً إلى أن الرسوم ستُفرض بنسب متفاوتة وسيتم رفعها تدريجياً حتى عام 2020.

وأوضح الجدعان، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نائب وزير الاقتصاد ورئيس هيئة الرياضة على هامش قمة الرياض، أن برنامج التوازن المالي يضم تفاصيل الرسوم التي سيتم فرضها.

وكان الجدعان أكد في تصريحات نهاية العام 2016 اعتزام المملكة استثناء عمالة بعض الجنسيات من الرسوم الشهرية على مرافقيهم، حيث أوضح في حينه أنه سيتم الإعلان عن أسماء تلك الجنسيات في وقت لاحق.

يذكر أن المملكة ستفرض رسوماً شهرية على العمالة الأجنبية اعتباراً من مطلع عام 2018 وذلك وفق ضوابط محددة، مع فرض رسم شهري على المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة مطلع يوليو القادم، حيث تُقدر قيمة الرسوم المرتقبة بنحو 100 ريال عن كل مرافق تزيد تدريجياً لتصل إلى 400 ريال في 2020.