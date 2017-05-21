 «صحيفة»: زيارة «ترامب» للمملكة إعادة لتدشين النظام في الشرق الأوسط | صحيفة تواصل الالكترونية

«صحيفة»: زيارة «ترامب» للمملكة إعادة لتدشين النظام في الشرق الأوسط

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«صحيفة»: زيارة «ترامب» للمملكة إعادة لتدشين النظام في الشرق الأوسط

تواصل – وكالات:

نشرت صحيفة الأوبزرفر موضوعا عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المملكة العربية السعودية بعنوان “مسؤولون سعوديون يرون في زيارة ترامب إعادة لتدشين النظام في الشرق الأوسط”.

وقالت الصحيفة إن عددا من كبار المسؤولين السعوديين يرون أن زيارة ترامب، التي تضمنت توقيع صفقة سلاح بقيمة 110 مليار دولار، أسهمت في توطيد العلاقات بين واشنطن والرياض وإنهاء أي توتر بينهما.

وأوضح مارتن شولوف، الذي يغطي زيارة ترامب للصحيفة من الرياض أن المسؤولين السعوديين أكدوا قبل الزيارة أن اختيار ساكن البيت الأبيض للرياض كي تكون أول محطة له في جولته في المنطقة يعبر عن رغبة واشنطن في العودة مرة أخرى لتلعب دور الداعم للمملكة وحلفائها.

وأضاف شولوف أن العديد من الاتفاقات بين البلدين التي تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدولارات كانت قد وقعت بالفعل قبل أن تحط طائرة ترامب في مطار الرياض كما أن عددا آخر من الاتفاقات تم قد وُقع بعد ساعات قليلة من وصوله.

ونقل عن مسؤول بارز في البيت الأبيض قوله إن ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ركس تيلرسون وقعا الاتفاقات مع المملكة بما فيها اتفاقات عسكرية لدعم السعودية ومنطقة الخليج قاطبة في مواجهة التهديدات الإيرانية.

وأوضح أن بيانا صدر عن البيت الأبيض جاء فيه أن “هذه الاتفاقات توضح بكل حزم أن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع السعودية ودول الخليج كما أنها توسع فرص استثمارات الشركات الأمريكية في المنطقة وتدعم توفير فرص عمل بالآلاف للمواطنين في مجال الصناعات العسكرية”.

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