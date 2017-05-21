فتاة هندية تقطع العضو الذكري لمدرس «طقوس هندوسية»

تواصل – وكالات:

أقدمت فتاة هندية، تبلغ من العمر 23 عاماً، على قطع عضو ذكري لمدرس لما يسمى بـ”الطقوس الهندوسية” في ولاية كيرالا بجنوب الهند، بعد أن ظل يغتصبها على مدى سنوات.

وقالت الشرطة، إن المشتبه به الذي يدعى غانديشاناندا ذيرثابادا كان يأتي لمنزل الفتاة لأداء الطقوس الهندوسية من أجل أبيها المريض. وكانت أم الفتاة، تأمل في أن الرجل، الذي قدم نفسه على أنه مدرس “الديانة الهندوسية”، يمكن أن يخفف آلام الأسرة – بحسب بي بي سي-.

وقالت الفتاة إنها، يوم الجمعة الماضي، استلت سكيناً وهاجمته عندما حاول اغتصابها ثم اتصلت بالشرطة بنفسها. وأسرعت فرق الإنقاذ بنقل الرجل إلى مستشفى محلي من أجل إجراء عملية عاجلة له، وقال المستشفى في بيان “الرجل البالغ من العمر 54 عاماً قُطِع عضوه الذكري بنسبة 90%، وكان يتدلى منه، وليست هناك طريقة تتيح إعادته إلى مكانه”. وأجرى له الأطباء عملية جراحية لإيقاف تدفق الدم منه والسماح بخروج البول بشكل سليم.