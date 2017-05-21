شرطة الرياض تعلن الإطاحة بـ«مُحتال» تأجير الشقق عبر موقع تسوق إلكتروني

تواصل – فريق التحرير:

أوضح الناطق الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، أنه من خلال متابعة شرطة المنطقة لمواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم رصد انتشار مقطع فيديو لأسلوب جديد في قضايا النصب والاحتيال، تمثل في إعلان أحدهم عبر موقع تسوق إلكتروني عن شقق معروضه للإيجار ومقابلة الراغبين بالاستئجار منتحلاً صفة صاحب مكتب عقاري وإبرام العقود اللازمة معهم وتحرير مستندات مزورة وقبض المبالغ المالية ثم الاختفاء.

وأضاف الناطق الإعلامي، “عمدت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة إلى تحليل المعلومات المتاحة وتتبعها ونفذت جملة من الإجراءات البحثية أسفرت عن تحديد هويته وضبطه (يمني الجنسية، في العقد الثالث من العمر)، وبسماع أقواله أقرَّ بارتكاب 7 عمليات احتيال بنفس الأسلوب”.

وأوضح أنه جرى إيقافه بمركز الشرطة المختص وإشعار فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض لاستكمال إجراءات التحقيق حسب الاختصاص.