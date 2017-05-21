«حماية المستهلك»: ارتفاع أسعار السلع الغذائية بالمملكة لا يتوافق مع انخفاضها عالمياً

تواصل – الرياض:

كشف الأمين العام لجمعية حماية المستهلك الدكتور عبدالرحمن القحطاني، أن انخفاض الأسعار العالمية في بعض المواد والسلع الغذائية لا يتوافق مع ارتفاع أسعارها في المملكة.

وأكد القحطاني أن تقارير منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، المتعلقة بمتوسط الأسعار العالمية لشهر أبريل الماضي تشير إلى وجود انخفاض في أسعار الزيوت النباتية على مدى ثلاثة أشهر متوالية، وهو ما لا يتفق مع الوضع في السوق المحلية، التي شهدت ارتفاعاً خلال شهر مارس؛ ما يشير إلى عدم توافق سوق المملكة مع معطيات الأسواق العالمية، بحسب “عكاظ”.

وبيّن أن نتائج تقرير السلع والخدمات لشهر مارس 2017، الصادر من الهيئة العامة للإحصاء أوضح تراجع متوسط أسعار 52 سلعة غذائية، وارتفاع 27 سلعة، بينما استقرت أسعار تسع سلع أخرى من إجمالي 88 سلعة، إلا أن الفترة القادمة قد تشهد ارتفاعا في أسعار المنتجات الغذائية؛ بسبب عوامل عدة منها عودة البدلات والمزايا ودخول شهر رمضان؛ الأمر الذي قد يستغله بعض التجار بطريقة غير مسؤولة.

وأشار إلى أهمية دور وزارة التجارة ومجلس المنافسة في الرقابة على الأسواق، والحد من ارتفاع الأسعار غير المبرر، بما في ذلك وجود ممارسات غير عادلة لرفع الأسعار وتثبيتها.

وقال: “المؤشرات الاقتصادية في السعودية خلال الأشهر الماضية، وضعف القوة الشرائية تفترض انخفاض أسعار مثل تلك المنتجات وليس ارتفاعها؛ لذا تدعو الجمعية المستهلكين إلى ترشيد الاستهلاك، والعمل على البحث عن البدائل عند ارتفاع سعر منتج معين أو تقليل وزنه أو حجمه، وهي في صالح المستهلك”.

وطالب القحطاني التجار بتعزيز واجباتهم تجاه المستهلك، وعدم استغلال موسم شهر رمضان في رفع أسعار بعض المنتجات، والعمل على مواكبة الانخفاض في أسعار العديد من المنتجات عالمياً.