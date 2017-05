تطبيقات تنتهك خصوصيتك وتجمع بياناتك.. تعرّف عليها

تواصل – وكالات:

إن كنت من مستخدمي أندرويد وتستخدم أحد التطبيقات في القائمة أدناه، فيجب عليك إزالتها على الفور، حيث وجد باحثون أمنيون لدى SophosLabs مجموعة من التطبيقات الخبيثة على متجر جوجل بلاي تقوم بسرقة بيانات المستخدمين الشخصية بسرية وعددها أكثر من 50 تطبيقاً.

وتمتلك الكثير من هذه التطبيقات معدلات تنزيل مرتفعة بعضها يتجاوز مليون تنزيل للتطبيق الواحد، في حين تُقدر SophosLabs إجمالي عدد المستخدمين الذين ثبتوا هذه التطبيقات على أجهزتهم بحوالي 55 مليون مستخدم.

وتقوم هذه التطبيقات بجمع البيانات الشخصية للمستخدم مثل حساب جوجل والتطبيقات المثبتة على هاتفه ومعرف IMEI ومعرف أندرويد ودقة الشاشة ونظام التشغيل وطراز الهاتف والشركة المصنعة له ومشغل شبكة المحمول ومصدر تنزيل التطبيقات.

إليكم القائمة الكاملة لهذه التطبيقات:

3D Theme for Launcher

Add Text On A Photo

Add Text To Photos

Beach Wallpaper HD

Beauty Makeover Photo Editor

Call Recorder Automatic Free

Change Eye Color & Hair Color

Change Hair Color on Pictures

Copy Cut & Paste Photos, Pics

CPU Cooler Master Ram Cleaner

CPU Cooler Master, Phone Cool

Cracked Screen & Broken App

DJ Virtual Mixer Player Studio

Doctor Battery Saver 2X

Emoji Stickers for Pictures

Fast launchers – Best & Small

Fingerprint Lock Screen Prank

Fish Aquarium Live Wallpapers

FT Fonts – Font Style Changer

Galaxy War 2

Image Search Engine & Pic Finder

Increase Volume Louder Speaker

Lollipop Theme Free

Move Apps to External SD Card

MP3 Cutter & Ringtone Maker

MP3 Cutter & Ringtone Maker

Mp3 Voice Recorder Free

My Fonts – Font Changer

PDF Reader Viewer, File Opener

PDF Viewer Document PDF Reader

Pencil Sketch With Color Free

Phone Cleaner Speed Up Booster

Phone Tracker

Photo Album – Slideshow Music

Photo Frames & Picture Collage

Rar Zip Tar 7z File Extractor

Reverse Video Edit & Backwards

Root Checker For Phone Tablets

Scanner App JPG To PDF Convert

Selfie Camera HD & Stick

Simple Screenshot Capture

Sky Air Force Combat 2015

Slow Motion Video Editor Maker

Speed Booster – Ram Cleaner

Text On Photo Editor & Sticker

Text on Pictures Write Photos

Video Maker Photos with Song

Video Player for All Format

Video to Mp3 Audio Converter

Virus Removal & Anti Malware

Volume Booster & Equalizer

Volume Booster and Equalizer

Weather Forecast Widget Clock