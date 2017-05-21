 طُرق بسيطة للوقاية من جفاف العين | صحيفة تواصل الالكترونية

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طُرق بسيطة للوقاية من جفاف العين

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طُرق بسيطة للوقاية من جفاف العين

تواصل – وكالات:

يحدث جفاف العين عندما لا تنتج ما يكفي من الدموع أو أن الدموع تتبخر بسرعة، لكن ترتبط هذه المشكلة عادة بكثرة التحديق في الشاشات لفترات طويلة، أو نقص فيتامين “أ”، أو الحمل وتغيراته الهرمونية، أو ضعف وظائف غدة ميبوميوس.

إليك أهم أعراض متلازمة جفاف العين وطرق الوقاية والعلاج:

من مسببات متلازمة جفاف العين الأخرى غير ما سبق الإشارة له: التغيرات الهرمونية، وتناول بعض الأدوية، كما يشكو نصف مستخدمي العدسات اللاصقة من جفاف العين.

ويمكن الوقاية من جفاف العين بواسطة تمارين بسيطة للعين تقوم فيها بالنظر بعيداً ثم إلى هدف قريب بشكل متكرّر، أيضاً بعدم مواصلة التحديق للشاشة لأكثر من 20 دقيقة، حيث تقوم بالنظر إلى هدف يقع على مسافة مختلفة بعيداً عن الشاشة لمدة 20 ثانية، ثم تعاود بعد ذلك النظر إلى الشاشة.

ومن الطرق الوقائية استخدام قطرة أو مرهم للوقاية، ويساعد ذلك في بداية الحالة. وتتوفر بعض الأدوية دون وصفة طبية لعلاج متلازمة جفاف العين تتضمن دموعاً اصطناعية، وهناك مرهم يتطلّب وصفة طبية، وقد يوصي الطبيب بجراحة حسب شدة الحالة.

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