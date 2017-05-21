 بريطانيا تختار «أقبح لون في العالم» لعلب السجائر | صحيفة تواصل الالكترونية

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بريطانيا تختار «أقبح لون في العالم» لعلب السجائر

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بريطانيا تختار «أقبح لون في العالم» لعلب السجائر

تواصل – وكالات:

بدأت السلطات البريطانية تطبيق إجراءات جديدة تخص منتجات التدخين، من بينها بيع السجائر في علب باللون البني المائل للأخضر تحمل صورا واضحة للتحذيرات الصحية بخط أكبر بحيث تغطي ثلثي واجهة علبة السجارة وخلفيتها، وإلغاء بيع العلب الصغيرة.

ورحّبت منظمات الدفاع عن الصحة بالتغييرات التي تهدف إلى ردع الشباب عن التدخين، وذلك وسط مواصلة انخفاض عدد المدخنين في بريطانيا.

ووصف بعض الخبراء لون علبة السجائر الجديد، وهو البني المائل للون الأخضر، بأنه “أقبح لون في العالم”. وأقرت التغييرات في العام الماضي، غير أن السلطات أمهلت التجار والبائعين مهلة للتخلص من العبوات القديمة.

ويؤكد تقرير صادر عن مؤسسة كوكرين المتخصصة في الأبحاث الطبية أنه من المتوقع أن تؤدي الخطوة إلى إقلاع 300 ألف شخص عن التدخين في أنحاء البلاد خلال العام المقبل.

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