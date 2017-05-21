ترشيح 40 خريجًا من شريعة الأحساء لوظائف قضائية

تواصل – الأحساء:

كشف رئيس قسم الشريعة في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في الأحساء التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالرحمن المحيسن، عن ترشيح أعضاء هيئة التدريس في الكلية لنحو 40 خريجًا من خريجي القسم إلى القضاء، لافتاً إلى أنها المرة الأولى التي تشهد ترشيح هذا العدد من الخريجين.

وأكد “المحيسن”، خلال كلمته في حفل تخريج الدفعة الـ33 من طلاب القسم، تحت شعار “قسم الشريعة.. تأصيل وتأهيل”، تفوق وتميز هذه الدفعة عن الدفعات الأخرى من خريجي الكلية، موضحاً أن إجمالي الخريجين في هذه الدفعة 100 خريج، وعدد الخريجين الحاصلين على تقدير ممتاز وجيد جداً نحو 60 خريجاً، بحسب “الوطن”.