توقعات «الأرصاد»: غبار وارتفاع الحرارة على معظم مناطق المملكة

تواصل – الرياض:

نبه نظام الإنذار المبكر للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الأحد، من نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق الجوف، الحدود الشمالية، حائل، القصيم والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية تمتد إلى منطقتي المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وأشار إلى استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق؛ جازان، عسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة، كما تتكون السحب الرعدية الممطرة على مناطق القصيم وتمتد إلى الأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة أن معظم مناطق المملكة تشهد هذه الأيام ارتفاعا في درجات الحرارة، إذ تسجل العاصمة المقدسة اليوم 44 مئوية، المدينة المنورة 40 مئوية، الرياض وجدة 38 مئوية، الدمام 40 مئوية.

وفي سياق متصل، نصح استشاري الأطفال الدكتور حسام محمد بعدم إهمال تناول السوائل وخصوصا العصائر لتعويض ما يفقده الجسم من الماء، مشددا على تجنب تناول الغازيات بدلا من الماء للتروي من العطش، إذ إن هذه الغازيات تحتوي على نسب عالية من السكريات والكافئين وهو ما يؤثر على الصحة، بحسب “عكاظ”.