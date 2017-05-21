صندوق الاستثمارات السعودي: سنستثمر خارج المملكة بالتدريج

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قال ياسر الرميان، العضو المنتدب لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، ‘‘إن الصندوق يعد لخطط طموحة للاستثمار الخارجي، ولكن بشكل تدريجي‘‘.

وأضاف الرميان، خلال مؤتمر لكبار المسؤولين التنفيذيين لشركات سعودية وأمريكية، يُعقد بالتزامن مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض: “الصندوق سيضخ الأموال في الخارج بعدد من المحافظ الاستثمارية العالمية وأدوات الدخل الثابت، بينما سيستثمر محلياً في مشاريع لتطوير الصناعات بما ينسجم مع الإصلاحات الاقتصادية السعودية”.

ويبلغ إجمالي أصول الصندوق نحو 183 مليار دولار أمريكي، وفق تقديرات وتوقعات، وأكثر من 90 بالمئة من محفظته الحالية داخل المملكة، معظمها في شكل حصص بشركات شبه حكومية.

وينوي الصندوق، في إطار الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت العام الماضي، استثمار المزيد في الخارج لنقل التكنولوجيا إلى الصناعات السعودية وتعزيز العائد على الاحتياطيات المالية للمملكة التي تحاول تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.