 مع بداية موسم «الإجازات».. القرني: لا تستسلم لـ«الفراغ» واملأه نفعًا وعملاً مثمرًا | صحيفة تواصل الالكترونية

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مع بداية موسم «الإجازات».. القرني: لا تستسلم لـ«الفراغ» واملأه نفعًا وعملاً مثمرًا

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مع بداية موسم «الإجازات».. القرني: لا تستسلم لـ«الفراغ» واملأه نفعًا وعملاً مثمرًا

تواصل – فريق التحرير:

مع بداية موسم الإجازات يجد الطلاب أنفسهم أمام نعمة عظيمة، ألا وهي نعمة الفراغ، حيث يجب على الطلاب استثمارها فيما يعود بالنفع على الطالب ودينه ووطنه، واستثمار تلك الإجازة الطويلة في عمل نافع وصالح.

وفي هذا السياق نصح الشيخ الداعية الدكتور عائض القرني الطلاب بعدم الاستسلام للفراغ، وقال عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “لا تستسلم للفراغ بل املأه نفعًا وعملاً مثمرًا، فإن عجزت عن العمل فتفكر واذكر ربك، وطالع، ولا تسرف في إنفاق الوقت”.

وأضاف الشيخ القرني أن “من أجلّ النعم أن أُعطيت عينين جميلتين تشاهد العالم، فكيف لو ذهب بصرك؟ فوظّف البصر في التأمّل والتفكير في صنع الله، ومطالعة آياته سبحانه”، في إشارة إلى التأمل في خلق الله سبحانه وتعالى، تلك العبادة التي غفل عنها كثير من الناس.

 

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