 ورشة عمل لتطوير مهارات مشرفي المراكز والدور الإيوائية بعسير | صحيفة تواصل الالكترونية

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ورشة عمل لتطوير مهارات مشرفي المراكز والدور الإيوائية بعسير

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ورشة عمل لتطوير مهارات مشرفي المراكز والدور الإيوائية بعسير

تواصل – أحمد الرمال:

أقام فرع وزارة العمل والتنمية بمنطقة عسير ورشة عمل لمشرفي ومشرفات البرامج والأنشطة في المراكز والدور الإيوائية بمنطقة عسير ونجران والباحة وجيزان، افتتحت بكلمة ترحيبية للمشرف العام على قطاع التنمية بمنطقة عسير الأستاذ هادي بن عائض الشهراني، حث فيها مشرفي ومشرفات البرامج والأنشطة على المزيد من التطوير في البرامج النوعية للمستفيدين لتحقيق الأهداف المنشودة.

وقد قدم المدرب محمد العيد، من إدارة البرامج والأنشطة بالوزارة في اليوم الأول شرح مفصل عن الحقيبة الأولى للدليل الإرشادي الخاص بالبرامج والأنشطة بالفروع الإيوائية.

واستكملت الورشة في اليومين التاليين، حيث قدم مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الدكتور فارس الحربي شرح عملي للحقيبة الثانية لدليل البرامج من خلال تطبيق برنامج التأهيل والتدريب والتثقيف وعن رؤية الوزارة فيما سيقدم للمستفيدين بالفروع الإيوائية خلال الفترة المقبلة، وسبل تطوير وتنويع البرامج المقدمة بما يتناسب مع الفئات المستهدفة لها.

هذا وقد اختتمت الورشة بعدد من الخطط والتوصيات والحلول لوضع خطة سنوية وشهرية للبرامج والأنشطة في كل فرع ثم بعدها قدم مدير عام الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الدكتور فارس الحربي شهادات اجتياز الدورة لمشرفي ومشرفات البرامج والأنشطة المشاركين بالورشة ثم التقطت صورة تذكارية بهذه المناسبة.

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