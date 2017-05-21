بسبب السيول.. شباب يرممون مقبرة القيم بالطائف ويعيدون تسويتها

تواصل – فريق التحرير: تداول رواد موقع “تويتر” لقطات لشباب الطائف، بينما يشرعون في ترميم وتنظيف مقبرة القيم بالمحافظة، بعد انتهاء الأمطار الغزيرة التي ضربت الطائف، وتسببت في دخول المياه المحملة بمخلفات الأمطار إلى المقابر، والتي تأثرت سلبا.

وكان المهندس محمد بن هميل آل هميل، أمين أمانة محافظة الطائف، قد وجه بتنظيف مقبرة القيم وترميمها، وبادر بتنفيذ التوجيه شركة أبو ريتش للنظافة، والتي أرسلت عددا من العمال والمشرفين لأداء المهمة، وساعدهم عدد من شباب المنطقة.

يذكر أن محافظة الطائف، تعرضت مساء الأربعاء الماضي، إلى أمطار غزيرة مصحوبة ببرق ورعد شديدين، سالَت على إثرها مناطق: “وادي وج، والمثناه، وبلاد طويرق، وسيسد، ووادي جليل، والعقيق وعرضه، والسيل.