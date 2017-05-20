بالفيديو.. استقبال احترافي من «صقور السعودية» لطائرة ترامب

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وثق مقطع فيديو التقطه مراقب جوي بكاميرا هاتفه الجوال عملية التحليق الاحترافية لطائرات “صقور السعودية” خلال استقبالها لطائرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أثناء وصوله إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض.

ورافقت طائرات صقور السعودية صباح اليوم السبت، طائرة الرئيس الأمريكي، في استعراض احترافي، رسموا خلاله العلم الأمريكي في سماء المطار، تزامنا مع هبوط الطائرة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد وصل صباح اليوم السبت، إلى الرياض في زيارة تاريخية للمملكة تستمر لمدة يومين، في أول جولة خارجية له منذ توليه المنصب في يناير الماضي.