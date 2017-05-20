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مكة.. طفلة تعلق يدها داخل «مفرمة لحم» وهذا ما حدث معها

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مكة.. طفلة تعلق يدها داخل «مفرمة لحم» وهذا ما حدث معها

تواصل – فريق التحرير:

أصيبت طفلة في مكة المكرمة بجراح بالغة، بعد أن علقت يدها داخل “مفرمة” لحم كهربائية، بينما كانت تعبث بها، خلال لحظة غفلة من الوالدين.

وقالت إدارة دفاع مدني مكة، عبر صفحتها على موقع “تويتر”: ‘‘إن بلاغا ورد إليها، اليوم السبت، من ذوي الطفلة، التي لم تتجاوز من العمر أربعة سنوات، يفيد بأن يدها عالقة داخل مفرمة لحم، ولا يستطيعون تخليصها، فبادرت الإدارة بالتحرك نحو المنزل، وإبلاغ هيئة الهلال الأحمر، والتي وصلت أيضا إلى منزل أهل الطفلة، حيث تم نقلها إلى المستشفى، وأدخلت غرفة العمليات على عجل، لتخليص يدها من داخل المفرومة بأقل الأضرار‘‘.

وبعد تخليص اليد، باشر فريق من الجراحين في تقييم الإصابة، وترميم الجرح، وإيقاف النزيف الدموي.

وأوضحت الإدارة، أن هذا الحادث تكرر بنفس تلك التفاصيل خلال الشهر الماضي، مما دعاها إلى مطالبة الأمهات بضرورة الانتباه لأطفالهن، وعدم السماح لهن بدخول المطابخ، والتي تكون ممتلئة بالأدوات الخطرة عليهم، مثل السكاكين والمقصات وآلات الفرم والأفران، وغيرها، لا سيما مع اقتراب شهر رمضان الكريم، وانشغال الأمهات الشديد بطهي الطعام في المطابخ.

وطالبت “الدفاع المدني” وسائل الإعلام بتنظيم حملة لتوعية المجتمع بوجوب الانتباه للأطفال في المنازل، وإبعادهم عن الآلات الكهربائية والحرارية والحادة.

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