 بلقرن.. السيول تحاصر أهالي قرية «العطف» بمشرفه تهامة (صور) | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بعد إصلاح الخلل.. «التعليم» تفتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين غدا بالفيديو.. استقبال احترافي من «صقور السعودية» لطائرة ترامب وزير المالية يكشف حقيقة وجود بطء في سرعة دوران «النقد» مؤخراً رغم استمرار العطل.. مدير موقع «نور»: حدثت مشكلة وتم السيطرة عليه وزير التجارة الأمريكي: تطابق توجهات الرياض وواشنطن يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين الباحة.. عقبة «الأبناء» في «بلجرشي» تهدد حياة مرتاديها (فيديو وصور) بالأرقام.. تحديد أجور العقود المؤقتة للأطباء السعوديين بالتخصصات الدقيقة «خادم الحرمين» يستعرض مع «ترامب» الجهود الدولية لاستقرار وأمن المنطقة بـ 15 مليار دولار.. صفقات بين «جنرال إليكتريك» والمملكة في تلك المجالات استشهاد لاجئ فلسطيني تحت وطأة التعذيب بسجون «الأسد» 181 مُعِدّة تشارك في تصريف مليوني متر مكعب من مياه السيول بـ«الطائف» «توجيهات عليا» تحظر استخدام «الديزل» في إنتاج الطاقة والصناعة دون تراخيص

بلقرن.. السيول تحاصر أهالي قرية «العطف» بمشرفه تهامة (صور)

0
بلقرن.. السيول تحاصر أهالي قرية «العطف» بمشرفه تهامة (صور)

تواصل – سعيد القرني:

يعاني أهالي قرية العطف بمشرفة تهامة التابعة لمحافظة بلقرن بمنطقة عسير، من السيول التي تقطع طريقهم بالأيام ولا يستطيعون الخروج لقضاء مصالحهم، وناشد أهالي القرية مسؤولي بلدية بلقرن بالنظر لمعاناتهم المستمرة والتي مازالت قائمة رغم الوعود التي مضى عليها نحو ثلاثين عاماً بدعمهم بالخدمات.

وعبَّر الكثير من الأهالي لـ”تواصل” عن معاناتهم التي لم يجدوا لها حلاً بسبب جريان السيول وحرمانهم من الخدمات لما يزيد عن الثلاثين عاماً، وطالب الأهالي ببناء الكباري وسفلتة الطريق.

وأكد الأهالي أن معاناتهم تزداد عندما تهطل الأمطار خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى والنساء، معربين عن أملهم في سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد في أن يضع حلاً عاجلاً لمعاناتهم وأن ينظر لوضعهم بأسرع وقت ممكن.

شاهد ايضا

مواطنون يشتكون من حرق مخلفات الحيوانات جنوب الرياض (فيديو وصور)

مواطنون يشتكون من حرق مخلفات الحيوانات جنوب الرياض (فيديو وصور)

تعليق الدراسة جراء انسداد طريق «رنيفة مكة».. والأهالي يناشدون (صور)

تعليق الدراسة جراء انسداد طريق «رنيفة مكة».. والأهالي يناشدون (صور)

مياه الأمطار تحاصر الأهالي بـ«جازان» والتصريف خارج الخدمة (فيديو وصور)

مياه الأمطار تحاصر الأهالي بـ«جازان» والتصريف خارج الخدمة (فيديو وصور)

تجاوباً مع «تواصل».. «المياه الوطنية» تباشر نزح مجاري العقارات المتضررة من حفريات ديراب الرياض

تجاوباً مع «تواصل».. «المياه الوطنية» تباشر نزح مجاري العقارات المتضررة من حفريات ديراب الرياض

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>