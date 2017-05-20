بلقرن.. السيول تحاصر أهالي قرية «العطف» بمشرفه تهامة (صور)

تواصل – سعيد القرني:

يعاني أهالي قرية العطف بمشرفة تهامة التابعة لمحافظة بلقرن بمنطقة عسير، من السيول التي تقطع طريقهم بالأيام ولا يستطيعون الخروج لقضاء مصالحهم، وناشد أهالي القرية مسؤولي بلدية بلقرن بالنظر لمعاناتهم المستمرة والتي مازالت قائمة رغم الوعود التي مضى عليها نحو ثلاثين عاماً بدعمهم بالخدمات.

وعبَّر الكثير من الأهالي لـ”تواصل” عن معاناتهم التي لم يجدوا لها حلاً بسبب جريان السيول وحرمانهم من الخدمات لما يزيد عن الثلاثين عاماً، وطالب الأهالي ببناء الكباري وسفلتة الطريق.

وأكد الأهالي أن معاناتهم تزداد عندما تهطل الأمطار خاصة بالنسبة لكبار السن والمرضى والنساء، معربين عن أملهم في سمو أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد في أن يضع حلاً عاجلاً لمعاناتهم وأن ينظر لوضعهم بأسرع وقت ممكن.