«المرور» للمواطنين: هذه الطرق مغلقة في الرياض بسبب القمة.. تجنبوها

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أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، عن إغلاق عدة طرق في الرياض، بشكل مؤقت، خلال القمة المزمع عقدها بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بداية من الثامنة مساء.

والطرق المغلقة هي: طريق جدة مع التقاء طريق مكة باتجاه الشمال، وطريق الملك خالد عند تقاطع الأمير مشعل (عرقة) جنوب، وطريق مكة مع التقاء طريق جدة (شرق)، وطريق مكة بعد تقاطع شارع العليا (غرب)، وطريق الملك فهد بعد تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (جنوب)، طريق الملك فهد بعد تقاطع الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله (شمال)، وكوبري الخليج (باتجاه الغرب).

وأشارت الإدارة العامة إلى أن جميع الطرق الأحرى سالكة، ويمكن العبور منها.