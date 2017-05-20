 «المرور» للمواطنين: هذه الطرق مغلقة في الرياض بسبب القمة.. تجنبوها | صحيفة تواصل الالكترونية

احدث الأخبار

بعد إصلاح الخلل.. «التعليم» تفتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين غدا بالفيديو.. استقبال احترافي من «صقور السعودية» لطائرة ترامب وزير المالية يكشف حقيقة وجود بطء في سرعة دوران «النقد» مؤخراً رغم استمرار العطل.. مدير موقع «نور»: حدثت مشكلة وتم السيطرة عليه وزير التجارة الأمريكي: تطابق توجهات الرياض وواشنطن يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين الباحة.. عقبة «الأبناء» في «بلجرشي» تهدد حياة مرتاديها (فيديو وصور) بالأرقام.. تحديد أجور العقود المؤقتة للأطباء السعوديين بالتخصصات الدقيقة «خادم الحرمين» يستعرض مع «ترامب» الجهود الدولية لاستقرار وأمن المنطقة بـ 15 مليار دولار.. صفقات بين «جنرال إليكتريك» والمملكة في تلك المجالات استشهاد لاجئ فلسطيني تحت وطأة التعذيب بسجون «الأسد» 181 مُعِدّة تشارك في تصريف مليوني متر مكعب من مياه السيول بـ«الطائف» «توجيهات عليا» تحظر استخدام «الديزل» في إنتاج الطاقة والصناعة دون تراخيص

«المرور» للمواطنين: هذه الطرق مغلقة في الرياض بسبب القمة.. تجنبوها

0
«المرور» للمواطنين: هذه الطرق مغلقة في الرياض بسبب القمة.. تجنبوها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، مساء اليوم السبت، عن إغلاق عدة طرق في الرياض، بشكل مؤقت، خلال القمة المزمع عقدها بين الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك بداية من الثامنة مساء.

والطرق المغلقة هي: طريق جدة مع التقاء طريق مكة باتجاه الشمال، وطريق الملك خالد عند تقاطع الأمير مشعل (عرقة) جنوب، وطريق مكة مع التقاء طريق جدة (شرق)، وطريق مكة بعد تقاطع شارع العليا (غرب)، وطريق الملك فهد بعد تقاطع شارع الأمير محمد بن عبد العزيز (جنوب)، طريق الملك فهد بعد تقاطع الإمام فيصل بن تركي بن عبد الله (شمال)، وكوبري الخليج (باتجاه الغرب).

وأشارت الإدارة العامة إلى أن جميع الطرق الأحرى سالكة، ويمكن العبور منها.

شاهد ايضا

بعد إصلاح الخلل.. «التعليم» تفتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين غدا

بعد إصلاح الخلل.. «التعليم» تفتح الاستعلام عن حركة النقل الخارجي للمعلمين غدا

بالفيديو.. استقبال احترافي من «صقور السعودية» لطائرة ترامب

بالفيديو.. استقبال احترافي من «صقور السعودية» لطائرة ترامب

«النمر» محذراً من انتشار مراكز تحليل المعادن في الشعر: عبارة عن استثمار تجاري

«النمر» محذراً من انتشار مراكز تحليل المعادن في الشعر: عبارة عن استثمار تجاري

وزير المالية يكشف حقيقة وجود بطء في سرعة دوران «النقد» مؤخراً

وزير المالية يكشف حقيقة وجود بطء في سرعة دوران «النقد» مؤخراً

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>