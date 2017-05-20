وزير المالية يكشف حقيقة وجود بطء في سرعة دوران «النقد» مؤخراً

تواصل – الرياض:

كشف وزير المالية محمد الجدعان، اليوم السبت، أن الحكومة ستتدخل في حال وجود أي صعوبات تواجه النظام البنكي، نافياً صحة ما أشيع أخيراً عن وجود بطء في سرعة دوران النقد خلال الفترة الماضية.

وقال “الجدعان”: إن “السيولة المالية في النظام البنكي كافية، وذات مستويات مريحة، ولا يوجد ما يستدعي القلق في ما يختص بسرعة دوران النقد”، بحسب صحيفة “عكاظ”.

وتطرق وزير المالية للأمر الملكي الأخير القاضي بإعادة البدلات، معتبراً أنه ساهم في خلق تدفقات نقدية إضافية للنظام النقدي عموماً، ودعم القوى الشرائية.

وفي ما يختص بفك ارتباط الريال بالدولار أو إعادة تقويمه عن سعره الحالي البالغ 3.75 ريالا لكل دولار، أكد “الجدعان” أنه “لا يوجد حالياً أي تفكير بإعادة النظر في سعر ارتباط الريال مع الدولار”.