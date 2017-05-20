رغم استمرار العطل.. مدير موقع «نور»: حدثت مشكلة وتم السيطرة عليه

تواصل – الرياض:

أكد مدير نظام نور في وزارة التعليم محمد بن عبدالرحمن الشهري، اليوم السبت، أن المشكلة التقنية في الاستعلام عن حركة النقل الخارجي انتهت وتم حلها وتعديلها على الرغم من استمرار “الخلل الطارئ” حتى ساعة متأخرة من أمس.

وقال “الشهري”: ‘‘صفحة الاستعلام الخاصة بالمعلم والمعلمات كانت فيها كل الملاحظات نتيجة المعلم والمفاضلة ونفس الصفحة كان فيها خلل وحدثت مشكلة وتم حلها ولله الحمد‘‘.

وأرجع سبب التأخر في فتح باب الاستعلام عن الحركة وربط فتحه بيوم غد الأحد “من باب الاحتياط والمراجعة”، مبيناً أن بعض إدارات التعليم اطلعت على نتائج الحركة، بحسب “عكاظ”.

وبشأن ما ظهر للبعض من أصفار أوضح “الشهري” أن “من ظهرت له أصفار فإن ذلك ليس مقياسا على نقله أو عدم نقله”، لافتاً إلى أن نتيجة الحركة صحيحة 100% ولم يتضرر أحد بهذا الخلل.