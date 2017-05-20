6 نصائح سهلة لتخليص جسمك من السموم

تواصل – وكالات:

لا تحتاج عملية إزالة السموم من الجسم إلى خطة صارمة؛ فعن طريق بعض السلوكيات والعادات الغذائية السليمة، يمكنك أن تطهر جسدك من السموم دون مجهود كبير.

وفي هذا الصدد، قدم موقع “إيت رايت” مجموعة من النصائح تساعد على إزالة السموم من الجسم ومنها:

1- الإكثار من تناول المياه لمنح الجسم الترطيب الكافي.

2- تناول خمس إلى تسع حصص يوميًّا من الخضروات والفواكه.

3- استهلاك كميات مناسبة من الألياف من الخضار والحبوب الكاملة والبذور والمكسرات.

4- الشاي الأخضر من المشروبات التي تساعد على تطهير الجسد من السموم.

5- بعض الأطعمة، مثل الثوم والبصل والخرشوف والتوت والكركم، تساعد، بشكل خاص في إزالة السموم.

6- استهلاك البروتين الكافي أمر أساسي للحفاظ على مستويات مثلى من الجلوتاثيون الذي يساعد على إزالة السموم.