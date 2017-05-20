حريق بمحطة توليد كهرباء في مكة.. و«الدفاع المدني» يسيطر

تواصل- واس:

نشب حريق بمحطة توليد كهرباء في مكة، وسيطرت عليه إدارة الدفاع المدني، دون وقوع خسائر بشرية أو إصابات، اليوم السبت.

وأوضح المتحدث الرسمي للإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة الرائد نايف الشريف، أنه في تمام الساعة الثالثة عشرة والدقيقة الثالثة اليوم السبت، ورد بلاغ مفاده وقوع حادث حريق في مبنى محطة توليد كهرباء داخل مجمع محطة الخدمات الخاصة بحي جرول، بعد اشتعال النار في بطاريات في غرفة تابعة لمحطة كهربائية احتياطية.

وأكد الرائد “الشريف” أنه تمت السيطرة على الحادث وتأمين الخطورة في كامل الموقع، دون تأثر التيار الكهربائي للمواقع التي تغذيها المحطة الأساسية، ودون حدوث أية إصابات في الأرواح، مبيناً أن فريق التحقيق بالإدارة باشر إجراءات الحادث بالتنسيق مع الجهات المعنية.