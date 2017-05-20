 الباحة.. عقبة «الأبناء» في «بلجرشي» تهدد حياة مرتاديها (فيديو وصور) | صحيفة تواصل الالكترونية

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الباحة.. عقبة «الأبناء» في «بلجرشي» تهدد حياة مرتاديها (فيديو وصور)

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تواصل – محمد المقصّي:
طالب أهالي منطقة الباحة المسؤولين بوضع حواجز وعلامات تحذيرية على امتداد عقبة الأبناء في بلجرشي، بسبب وعورتها الشديدة وخطورتها، وذلك لحماية مرتادي العقبة من المواطنين والمقيمين الراغبين في النزول إلى تهامة.
يذكر أن عقبة الأبناء بمنطقة الباحة، تربط بين بلجرشي التابعة لمنطقة الباحة، ونمرة التابعة لمنطقة مكة المكرمة، والعرضيات الجنوبية والشمالية التابعة لمنطقة عسير.
وتعتبر عقبة الأبناء من أخطر الطرق وأشدها وعورة، لما فيها من مخاطر، وأيضاً تفتقد إلى الحواجز الأسمنتية الواقية لحماية الراغبين في تسلقها خاصة مع حلول فصل الصيف وبداية موسم الإجازات.
 

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