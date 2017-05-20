 بجوائز تتجاوز الربع مليون ريال.. «الحراجين» يطلق مسابقة قرآنية لأبناء الدواسر | صحيفة تواصل الالكترونية

بجوائز تتجاوز الربع مليون ريال.. «الحراجين» يطلق مسابقة قرآنية لأبناء الدواسر

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بجوائز تتجاوز الربع مليون ريال.. «الحراجين» يطلق مسابقة قرآنية لأبناء الدواسر

تواصل – أحمد الرمال:

بدعم سخي من الشيخ محمد بن فهيد علمان الحراجين، ورعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشهور بن مساعد بن عبدالعزيز، دشنت قبيلة الدواسر مسابقة عامر بن فهيد علمان الحراجين -رحمه الله- للقرآن الكريم.

ورصدت المسابقة جوائز قيمة تصل لأكثر من 250 ألف ريال سعودي، من خلال 6 فئات يتسابق عليها المتقدمون للمسابقة وهي حفظ القرآن الكريم كاملاً، حفظ نصف القرآن، وحفظ 10 أجزاء، وحفظ 5 أجزاء، وحفظ جزأين من القرآن، وختاماً مسابقة التغني بالقرآن لمن يجيد ترتيل وتلاوة القرآن الكريم بصوت شجي، يتم التسجيل فيها إلكترونياً.

من جانبه، أشار داعم المسابقة الشيخ محمد بن فهيد علمان الحراجين، أن هذه المسابقة تمثل دعماً ووفاء، حيث تأتي المسابقة كدعم منه لتحفيز أبناء قبيلة الدواسر على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، كما تأتي وفاء لأخي عامر يرحمه الله، صدقة جارية على روحه الكريمة التي أسأل الله أن يرزقه أجرها ويجزي كل من شارك بها خير الجزاء، كما أشكر صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشهور بن مساعد، على دعمه ورعايته لهذه المسابقة الكريمة سائلاً الله أن يديمها ويكتب لها النجاح والتوفيق.

وفي سياق متصل قال عبدالإله الراشد المشرف العام على المسابقة ‘‘إنها جاءت في الوقت المناسب، حيث تنطلق مع قدوم شهر رمضان الكريم الذي تكثر فيه الحسنات وتزداد فيه الطاعات، وهو ما نحفز عليه إخواننا من قبيلة الدواسر‘‘.

وأضاف الراشد أن فئات المسابقة أتت على هذا النحو، رغبة في مشاركة كافة أبناء القبيلة، منوهاً أن الدعم السخي من الشيخ محمد بن فهيد علمان الحراجين سهّل على إدارة المسابقة بطرح عدد كبير من الجوائز وهو ما سيعلن عنه أثناء المسابقة.

وأكد الراشد أن إدارة المسابقة أنشأت حساباً موحداً على جميع مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان “amer4quran@” وهو ما سيتم من خلاله بث وإعلان أخبار المسابقة وفعالياتها.

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