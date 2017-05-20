وزير التجارة الأمريكي: تطابق توجهات الرياض وواشنطن يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين

تواصل – واس:

أكد وزير التجارة الأمريكي ويلبور روس، أن تطابق توجهات المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، في مختلف المجالات على مستوى القطاعين الحكومي والأعمال، يؤسس لعلاقة طويلة الأمد بين الطرفين.

وبين روس -في كلمة ألقاها خلال أعمال منتدى الرؤساء التنفيذيين السعودي الأمريكي المنعقد في الرياض اليوم- أن اختيار شعار “العزم يجمعنا”، للقمة السعودية الأمريكية، يجسد هذا الحدث الضخم الذي تحتضنه المملكة.

وثمّن وزير التجارة الأمريكي، جهود المملكة في التحضير لقمم الرياض (القمة السعودية الأمريكية، والقمة الخليجية الأمريكية، والقمة العربية الإسلامية الأمريكية) والاستعدادات المتخذة في وقت قصير للتحضير لهذه الأعمال، التي تشهد حضورًا واسعًا من الشركات والأفراد، مما يعكس مدى القدرات الإدارية الفاعلة التي سيكون لها دورٌ فاعلٌ في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.