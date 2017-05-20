استشهاد لاجئ فلسطيني تحت وطأة التعذيب بسجون «الأسد»

تواصل – واس:

وثقت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا قضاء اللاجئ الفلسطيني فرج حلوة تحت وطأة التعذيب في سجون نظام الأسد في سوريا وذلك بعد أن اعتقله، عناصر أمن النظام في شهر ديسمبر من العام 2012 م في مدينة حرستا بريف دمشق.

وأشارت المجموعة، في بيان إلى أن قضاء اللاجئ حلوة يرفع الحصيلة الإجمالية للضحايا الفلسطينيين الذي قضوا تحت التعذيب في سجون النظام السوري إلى 462.

وذكرت أن الأعداد الحقيقية لعدد ضحايا التعذيب في سجون الأسد، لم تتمكن من توثيقه بسبب تكتم نظام الأسد على مصير أكثر من 1603 معتقلين فلسطينيين.