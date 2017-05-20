بـ 15 مليار دولار.. صفقات بين «جنرال إليكتريك» والمملكة في تلك المجالات

تواصل – الرياض:

أعلنت مجموعة جنرال إلكتريك الأمريكية للتكنولوجيا والهندسة، اليوم السبت، توقيع صفقات بقيمة 15 مليار دولار مع المملكة، التي تسعى إلى تنويع موارد اقتصادها المعتمد على النفط.

يأتي هذا بالتوازي مع اجتماع العشرات من المديرين التنفيذيين الأمريكيين بنظرائهم السعوديين، بالتزامن مع زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الرياض، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت الشركة ‘‘إن الاتفاقات، التي تشمل سلعاً وخدمات من الشركة نفسها بنحو 7 مليارات دولار، تتراوح بين قطاعات الكهرباء والرعاية الصحية إلى صناعة النفط والغاز والتعدين، وبعض الاتفاقات ما زالت في طور مذكرة التفاهم، مما سيتطلب إبرام مزيد من الاتفاقات كي تتبلور”.

وتتضمن المشاريع، قيام جنرال إلكتريك بالمساعدة في زيادة كفاءة توليد الكهرباء بالمملكة وتوفير التكنولوجيا الرقمية لعمليات أرامكو، بهدف تحسين الإنتاجية السنوية بما قيمته 4 مليارات دولار في شركة النفط.