جدة.. الإطاحة بـ3 أفارقة امتهنوا سرقة السيارات وتغيير معالمها

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت شرطة منطقة مكة المكرمة، اليوم السبت، القبض على ثلاثة أشخاص من جنسية إفريقية بتهمة سرقة عدد من السيارات في محافظة جدة.

وقال متحدث شرطة مكة، العقيد عاطي القرشي، في بيان صحفي: إن “الدلائل أشارت إلى وقوف الجناة خلف تلك السرقات وارتباطهم بعصابة مكونة من أربعة أشخاص من جنسية إفريقية تم ضبطهم في وقت سابق”.

وأضاف “القرشي”: “بسماع أقوالهم أقروا بما نسب إليهم وقاموا بالإدلاء على مكان إخفاء سيارة عثر عليها بحوزتهم بعد تغيير معالمها، وتم التحفظ على المتهمين وإحالتهم لمركز الشرطة المختص؛ تمهيداً لإحالتهم لجهة الاختصاص”.