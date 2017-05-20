 «تعليم الرياض» تصدر بيانًا عن ملابسات اختفاء الطالبة «طيبة» في ظروف غامضة | صحيفة تواصل الالكترونية

«تعليم الرياض» تصدر بيانًا عن ملابسات اختفاء الطالبة «طيبة» في ظروف غامضة

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«تعليم الرياض» تصدر بيانًا عن ملابسات اختفاء الطالبة «طيبة» في ظروف غامضة

تواصل – الرياض:

كشفت إدارة التعليم بمنطقة الرياض، اليوم السبت، عن ملابسات قضية اختفاء طالبة في ظروف غامضة يوم الأربعاء الماضي من إحدى المدارس المتوسطة بحي النهضة.

وأوضحت إدارة التعليم الرياض في بيان لها، أن المعلومات الأولية التي وصلتنا من قائدة المدرسة أنه في يوم الأربعاء كان لدى جميع الصفوف اختبار لفترة واحدة فقط وبالتالي كان خروجهم في زمن واحد، حيث فتحت البوابة الساعة التاسعة للجميع وبدأ أولياء الأمور باستلام بناتهم.

وتابع البيان:” تأكدت الإدارية المناوبة من تواجد الباصات التابعة للإدارة وكذلك الباصات الخاصة وكانت الطالبة طيبة تذهب مع باص خاص وذلك بمتابعة من حارس المدرسة والذي كان متواجداً مع أولياء الأمور، وبعد خروج الطالبات حضرت أم طيبة الساعة العاشرة والنصف مبلغة قائدة المدرسة عن اختفاء ابنتهم مما استدعى تفتيش المدرسة بشكل كامل لاحتمال أن تكون فيها”.

وأشار البيان إلى أن الأمر متابع من شرطة منطقة الرياض، علما أن هناك لجنة من الإدارة ستحقق بشكل دقيق حيال ذلك بمتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم.

من جهته طالب المتحدث الرسمي لتعليم الرياض، علي الغامدي، الجميع بالابتعاد عن الشائعات والاتهامات وتقدير مشاعر ذويها خصوصاً أن الأمر بيد رجال الأمن وتحت تصرفهم، سائلاً الله بأن يحفظها ويعيدها سالمة لذويها.

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