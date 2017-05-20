«واشنطن بوست» تتحدث عن دلائل استقبال خادم الحرمين لـ«ترامب» على عكس «أوباما»

تواصل- سامر محمد:

اعتبرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن وجود خادم الحرمين الملك سلمان في المطار لاستقبال الرئيس “دونالد ترامب”، دليل على أهمية تلك الزيارة للمملكة.

وأشارت إلى أن “ترامب” يأمل خلال تواجده في المملكة لإبرام شراكات جديدة في الحرب ضد الإرهاب العالمي والتصدي لإيران، التي تعد عدواً مشتركاً، فضلاً عن الإعلان عن صفقة أسلحة ضخمة بنحو 100 مليار دولار مع الرياض.

وتحدثت عن أن مدينة الرياض كانت غارقة في مظاهر الاحتفال بزيارة “ترامب”، حيث انتشرت مئات الأعلام الخاصة بالبلدين على الطرق الرئيسية بجانب لوحات كبيرة تحمل صورة الرئيس الأمريكي وخادم الحرمين، وعليها شعار “العزم يجمعنا”.

أما شبكة “إن بي سي نيوز” الأمريكية فأشارت إلى أن “ترامب” حظي بالترحيب الملكي في المملكة مهد الإسلام والقوة الإقليمية الرائدة.

وذكرت أن الزيارة الخارجية الأولى للرئيس الأمريكي تُقرأ على أنها دليل على أولويات سياسة إدارته، ولم يختر أي رئيس أمريكي آخر المملكة لتكون أول زيارة خارجية له.

ولفتت إلى أن الترحيب الحار بـ”ترامب” يتناقض مع الاستقبال المتواضع الذي قدم للرئيس السابق “باراك أوباما” العام الماضي.