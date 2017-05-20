خبير أمني: مشروع «تنمية المسورة» يقضي على أوكار الإرهابيين في القطيف

تواصل – القطيف:

قال الخبير الأمني اللواء الركن المتقاعد المهندس مستور حسن الأحمري إن مشروع تنمية حي المسورة، بالقطيف أثار جنون العناصر المتطرفة لما يمثله من ضربة قاتلة للإرهاب، تقضي على أوكارهم، وأماكن تخزين الأسلحة، والمخدرات، وجميع الأنشطة الإجرامية الخاصة بهم.

وأضاف “الأحمري” إن بلدة العوامية، تشكل جزءًا مهمًا من نسيج هذا الوطن، لا يجب أن يتم تركه نهباً لعناصر فقدت الشعور بالمواطنة، والانتماء لأرض الحرمين الطاهرة، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير الجارية حاليًا هي أبلغ رد على هذه الفئة الضالة، والوسيلة الكفيلة بالقضاء المبرم على وجودهم وفقاً لـ”المدينة”.

ولفت الأحمري إلى أن قرار الدولة ببدء أعمال التطوير، لحي المسورة، والإصرار على حماية تنفيذها حتى النهاية، رغم كل التحديات، يعد خدمة جليلة لجهود مكافحة الإرهاب على الأصعدة كافة، وليس في القطيف وحدها، منوهًا بما قدمته الدولة من تعويضات مجزية للملاك؛ حتى يمكن العمل بسهولة ويسر، على إعادة تخطيط الحي، وبناء منازل، وأسواق، ومكتبات، وشوارع فسيحة، تخدم السكان، وتحرم الإرهابيين من ملجئهم.