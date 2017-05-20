ديوان المراقبة يطلب أسماء مسؤولين تأخروا في الرد على ملاحظاته

تواصل – الرياض:

قالت مصادر إن ديوان المراقبة العامة، طلب من عدة وزارات ومصالح حكومية وجهات مختلفة أسماء موظفين تسببوا في تأخير الرد على ملاحظات أبداها الديوان تجاه بعض المخالفات المالية والإدارية.

وأشارت المعلومات إلى أن الديوان رصد تأخراً من تلك الجهات في الرد على مخاطبات الديوان بالرغم من تكرار الخطابات المختلفة وطلب سرعة الرد، وفقاً لـ”المدينة”.

وطلب الديوان من وزراء تلك الوزارات أو رؤساء تلك الجهات بسرعة موافاة الديوان بأسماء الموظفين أو المسؤولين المتسببين في تأخر الإجابة على طلبات واستفسارات الديوان المختلفة في بعض القضايا الرقابية التي يتابعها الديوان.

وأكدت المصادر أن الديوان سيتخذ إجراءات قانونية وعقابية تجاه أي موظف تساهل أو أخّر الرد على معاملات الديوان المتعلقة بالرقابة المالية والإدارية.