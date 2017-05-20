التوصل إلى «حارقة قلب الطفلة سكينة»

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أعلن خالد أبا الخيل، المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، أن فريق الحماية توصل إلى المرأة التي ظهرت في مقطع “امرأة تحرق قلب طفلة” ويجري اتخاذ اللازم.

وأشار “أبا الخليل” عبر حسابه الرسمي على “تويتر” اليوم السبت، إلى أنه تم تقييم وضع الطفلة النفسي والاطمئنان عليها.

وكان مقطع فيديو قد انتشر في وسائل التواصل الاجتماعي لامرأة تتحدث مع الطفلة “سكينة” عن حالة والدتها الصحية، لتبدأ باستفزازها بكلمات مؤلمة لتنفجر بعهدها الطفلة بالبكاء.

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