ميليشيا «الحوثي» تمتهن تجارة البشر وتهربهم عبر القرن الإفريقي

تواصل – وكالات:

كشفت مصادر عسكرية يمنية، اليوم السبت، عن وجود عصابات موالية للانقلابيين في اليمن، تمتهن تجارة البشر وتهربهم من منطقة القرن الإفريقي، عبر التجارة غير الشرعية.

وقال المصدر -لم يذكر اسمه-: إن “هذه العصابات تعمل حيث يوجد الفقر والحاجة، وتستغل ظروف الأشخاص المتدنية في العمل بأجور ضعيفة، مقابل وعود كاذبة بتسليمهم وثائق وهويات يمنية لتسهيل سفرهم مستقبلاً”، بحسب صحيفة “الوطن”.

وأكدت أن النساء والأطفال هم أكثر عرضة لهذه الابتزازات، مبينةً أن تكلفة تهريب الفرد الواحد في مياه البحر الأحمر إلى الأراضي اليمنية تناهز ألف دولار، فيما تزيد التكلفة لمن يريد الرجوع من اليمن إلى الدولة المصدرة.