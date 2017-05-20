 «المرور» يغلق 3 طرق رئيسية في الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

«المرور» يغلق 3 طرق رئيسية في الرياض

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«المرور» يغلق 3 طرق رئيسية في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الإدارة العامة للمرور، اليوم السبت، إغلاق عدد من طرق الرياض وذلك بشكل مؤقت، مشيرة إلى أن الطرق المغلقة هي، طريق الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب بعد تقاطع شارع الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي الضباب، وطريق أبي بكر الصديق باتجاه الجنوب بعد تقاطع العروبة، وطريق كبري الخليج باتجاه الغرب.

وأوضحت الإدارة عبر حسابها بـ”تويتر” أن الطرق البديلة، هي طريق الأمير تركي الأول، وطريق الملك خالد، وطريق الملك فهد، وطريق الملك عبد الله، وطريق الملك سلمان، وطريق صلبوخ، وشارع الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي الضباب.

ودعت الإدارة كل من يرغب بمراجعة السفارات التوجه عبر البوابة الشمالية بطريق الملك خالد، مشيرة إلى  أن البوابة المتفرعة من كبري عبدالله بن أبي حذافة السهمي مقفلة.

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