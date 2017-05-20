هكذا وصف مدير وسائل الإعلام الاجتماعي لـ«ترامب» استقبال الضيوف في المملكة

تواصل- سامر محمد:

وصف “دان سكافينو” مدير وسائل الإعلام الاجتماعي بالبيت الأبيض مساعد الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” الترحيب بالضيوف في المملكة بأنه ترحيب مدهش ورائع.

وأشار في تغريدة على حسابه الرسمي بـ”تويتر” إلى أن الأعلام الأمريكية مع السعودية وكذلك لوحات ضخمة حملت صورة الملك سلمان والرئيس الأمريكي امتدت لمسافة أكثر من 15 ميلاً من المطار وحتى الفندق الذي يقيم فيه الرئيس.

ورفع “سكافينو” على حسابه مقطع مصور من داخل الموكب في شوارع الرياض ويظهر من خلاله الأعلام السعودية والأمريكية واللوحات الضخمة التي تحمل صورة خادم الحرمين والرئيس الأمريكي وسط عملية تأمين واسعة للموكب.