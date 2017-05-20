 ميليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في «نجران» بمقذوفات عسكرية | صحيفة تواصل الالكترونية

ميليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في «نجران» بمقذوفات عسكرية

0
ميليشيا الحوثي تستهدف أحياء سكنية في «نجران» بمقذوفات عسكرية
أرشيفية

تواصل – نجران:

استهدفت ميليشيا “الحوثي”، اليوم السبت، أحياء سكنية في نجران بإطلاق مقذوفات عسكرية؛ الأمر الذي أدى إلى وقوع أضرار في المنازل والممتلكات دون تسجيل ضحايا أو إصابات.

من جانبها، دمرت قوات المدفعية على الحدود بين المملكة واليمن بمساندة طائرات الأباتشي منصة إطلاق صواريخ كانت تستخدمها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح من أجل استهداف المدنيين في القرى الحدودية، بحسب “الوطن”.

وأحبطت القوات المسلحة وقوات الحرس الوطني وحرس الحدود بمساندة طائرات التحالف محاولة تسلل قامت بها الميليشيات قبالة نجران، وتم خلالها القضاء على العشرات من عناصر العدو بينهم ثلاثة من القيادات الميدانية الحوثية وعدد من ضباط الحرس الجمهوري.

شاهد ايضا

«أسوشيتد برس» تكشف عن ملامح خطاب «ترامب» في الرياض

«أسوشيتد برس» تكشف عن ملامح خطاب «ترامب» في الرياض

«نيويورك تايمز»: الاستقبال الحار لـ«ترامب» يكسر موجة الأخبار السيئة التي يلاقيها بأمريكا

«نيويورك تايمز»: الاستقبال الحار لـ«ترامب» يكسر موجة الأخبار السيئة التي يلاقيها بأمريكا

ترامب في الرياض.. خادم الحرمين يستقبله والمدفعية والطائرات ترحب به

ترامب في الرياض.. خادم الحرمين يستقبله والمدفعية والطائرات ترحب به

«المرور»: إغلاق طريق الملك سلمان باتجاه مطار الرياض.. وهذا هو البديل

«المرور»: إغلاق طريق الملك سلمان باتجاه مطار الرياض.. وهذا هو البديل

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>