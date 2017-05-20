 «أسوشيتد برس» تكشف عن ملامح خطاب «ترامب» في الرياض | صحيفة تواصل الالكترونية

«أسوشيتد برس» تكشف عن ملامح خطاب «ترامب» في الرياض

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«أسوشيتد برس» تكشف عن ملامح خطاب «ترامب» في الرياض

تواصل – وكالات:

كشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، اليوم السبت، عن ملامح وجوانب من الخطاب الذي سيلقيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في المملكة.

وقالت الوكالة في تقرير لها: إن “خطاب (ترامب) سيتضمن الدعوة للوحدة في مكافحة التطرف في العالم الإسلامي”، لافتةً إلى أنه سيتجنب اللهجة التي كان قد استخدمها خلال حملته الانتخابية، والتي اتسمت بالشدة والمناهضة للإسلام.

وأضافت “أسوشيتد بيرس” التي نقلت بعض الفقرات من مسودة الخطاب: أن “(ترامب) سيدعو القادة العرب والمسلمين لطرد الإرهابيين من أماكن العبادة”، كما أنه سيصف جهود مكافحة التطرف بأنها “معركة بين الخير والشر”.

ومن بين ما سيذكره الرئيس الأمريكي حسب الوكالة: “لسنا هنا لإلقاء محاضرة لنقول للشعوب الأخرى كيف تعيش وماذا تفعل أو من أنتم، نحن هنا بدلاً من ذلك لتقديم شراكة في بناء مستقبل أفضل لنا جميعاً”.

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