صحيفة أمريكية: هذا ما يأمله «ترامب» من جولته الخارجية بدءا من السعودية

تواصل – سامر محمد:

قالت صحيفة “يو إس أيه توداي” الأمريكية، أن الزيارة التي يقوم بها الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” حاليا للمملكة هي الأولى خارج الولايات المتحدة في “رئاسته المحاصرة”، حيث يأمل في أن تساعد مهمته الدبلوماسية التي تستغرق 9 أيام في تغيير مسار أسبوعين من عناوين الأخبار السيئة المتعلقة بإدراته فضلا عن توحيد الحلفاء ضد “الإرهاب”.

وذكرت أن “ترامب” وصل إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض في حفل استقبال بسطت فيه السجادة الحمراء ووسط حرس الشرف العسكري الذي ارتدى الشماغ باللونين الأبيض والأحمر المفضل في المملكة، كما استقبله خادم الحرمين وضربت له المدفعية كما حلقت 7 طائرات سعودية بالدخان الأحمر والأبيض والأزرق.

واعتبرت الصحيفة أن هذا الاستقبال على النقيض بشكل واضح مع آخر زيارة قام بها الرئيس السابق “باراك أوباما” للمملكة، حيث لم يستقبله حينها في المطار خادم الحرمين، وسط توترات بين البلدين بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

ويسعى الرئيس الأمريكي من جولته الخارجية الأولى لتعزيز الشراكات في الخارج التي يأمل مساعدوه في أن تغير مسار رواية الفضيحة التي تسيطر على الإعلام الأمريكي حاليا بشأن إدارته، وفقا لشبكة “سي إن إن” الأمريكية.

ولم يتمتع “ترامب” في رحلته الطويلة التي استغرقت 14 ساعة سوى بنوم قليل جدا، ويأمل مساعدوه في البيت الأبيض بأن تقدم له رحلته الخارجية العون والراحة قليلا من عناوين الأخبار السيئة في الولايات المتحدة، لكن من الواضح بشكل متزايد أن الأحداث في أمريكا ستلقي بظلالها على جولته الخارجية الحالية.

وذكرت الصحيفة الأمريكية أن قادة الخليج، يأملون في اتخاذ ترامب نهجا صلبا فيما يتعلق بإيران مقارنة بالرئيس السابق “باراك أوباما”.