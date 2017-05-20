ترامب في الرياض.. خادم الحرمين يستقبله والمدفعية والطائرات ترحب به

تواصل – واس:

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صباح اليوم إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة تستمر يومين، يعقد خلالها لقاء قمة مع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، كما يشارك في أعمال القمة الخليجية الأمريكية، وأعمال القمة العربية الإسلامية الأمريكية.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – في مقدمة مستقبليه بمطار الملك خالد الدولي.

كما كان في استقبال الرئيس الأمريكي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين المعين لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقد أطلقت المدفعية فور وصول ترامب عدة طلقات ترحيبية، كما قدم أطفال باقات من الورود لخادم الحرمين الشريفين وللرئيس الأمريكي، فيما حلقت مجموعة من طائرات صقور السعودية ترحيبا بزيارته للمملكة.

وبعد استراحة قصيرة في الصالة الملكية بالمطار صحب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس دونالد جي ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في موكب رسمي إلى المقر المعد لإقامته.

ويرافق الرئيس الأمريكي في زيارته الحالية للمملكة كل من حرمه السيدة الأولى ميلانيا ترامب، ووزير الخارجية ريكس تيليرسون، ووزير التجارة ويلبر لويس روس، ومساعد الرئيس وكبير الموظفين راينس بريبس، ومساعد الرئيس كبير المستشارين جاريد كوشنر، والابنة الأولى مستشارة الرئيس ايفانكا ترمب، ومساعد الرئيس كبير الاستراتيجيين والمستشارين ستيفين بانون، ومساعد الرئيس وكبير المستشارين ستيفن ميلير، ومساعد الرئيس مستشار الأمن القومي الفريق هيربرت رايموند ماكماستر، ومساعد الرئيس نائب كبير الموظفين جوزيف هايجين، ومساعدة الرئيس كبيرة الموظفين لدى السيدة الأولى لينزي رينولدز، ومساعدة الرئيس مديرة الاتصالات الاستراتيجية هوب هيكس، ومساعد الرئيس مدير التواصل الاجتماعي دان سكافينو، ومساعد الرئيس السكرتير الإعلامي شون سبايسر، ومساعد الرئيس رئيس المجلس الاقتصادي غاري كون، ومساعدة الرئيس نائبة مستشار الأمن القومي دينا بويل، والقائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية في المملكة كريستوفر هنزل، وعدد من المسؤولين.