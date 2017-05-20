توقعات «الأرصاد»: غبار على معظم المناطق

تواصل- واس:

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول الأمطار الرعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق جازان، وعسير والباحة ومرتفعات مكة المكرمة.

كما تتكون السحب الرعدية الممطرة تصحب برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق المدينة المنورة ، حائل والقصيم ،تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية والأجزاء الشمالية والغربية من منطقة الرياض كذلك على الأجزاء الجنوبية من الحدود الشمالية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة ،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحرمتوسط الموج ،بينما تكون على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-24 كم/ساعة،وارتفاع الموج من متر إلى مترين ،وحالة البحر متوسط الموج.