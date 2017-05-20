«نيويورك تايمز»: الاستقبال الحار لـ«ترامب» يكسر موجة الأخبار السيئة التي يلاقيها بأمريكا

تواصل- سامر محمد:

أبرزت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية الترحيب الحار الذي حظي به الرئيس الأمريكي والاستعدادات التي قامت بها المملكة في العاصمة الرياض ترحيبا بقدومه من لوحات ضخمة وأعلام تحمل صورتي خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز و”ترامب”، والعلمين السعودي والأمريكي.

واعتبرت الصحيفة، أن الاستقبال الحار من قبل المملكة للرئيس الأمريكي يكسر موجة الأخبار السيئة التي يلاقيها “ترامب” في الولايات المتحدة والتي لاحقته حتى مع إقلاع طائرته الرئاسية، مع تصدر تفاصيل جديدة تتعلق بالتحقيق في علاقات مستشاري “ترامب” بروسيا، عناوين الأخبار هناك.

وتحدثت عن أن “ترامب” يصل إلى المملكة التي لدى شعبها تاريخ من انعدام الثقة العميق في النفوذ الغربي، وخلال الزيارة من المتوقع أن يعلن الرئيس الأمريكي عن صفقة أسلحة بأكثر من 100 مليار دولار مع المملكة، كدليل على تجديد التزام الولايات المتحدة تجاه أمن منطقة الخليج.

ويخطط “ترامب” لإلقاء خطاب غدا الأحد يدعو العالم الإسلامي فيه للتوحد ضد التطرف والإرهاب، ويسعى من خلاله لإعادة ضبط صورته أمام المسلمين بعد حملته الانتخابية التي دعا فيها لفرض حظر على هجرة المسلمين للولايات المتحدة، كما حاول في الأيام الأولى من حكمه فرض حظر للسفر على المسلمين إلى أمريكا.