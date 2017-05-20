4200 موقف لسيارات المصلين بالمسجد النبوي خلال شهر رمضان

تواصل – واس:

اجتمع معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بفضيلة وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الدكتور علي بن سليمان العبيد والمشرف العام لإدارة العلاقات العامة والإعلام ورئيس اللجنة الفنية والخدمية المستشار عبدالواحد بن علي الحطاب وذلك بشأن العمل على الاهتمام بمواقف سيارات المصلين تحت ساحات المسجد النبوي والعناية بآلية دخول مركبات المصلين وخروجها خاصة مع قرب الشهر الكريم وتحقيق متطلبات وحاجات رواد المسجد النبوي.

وحث معالي الرئيس العام على الاستخدام الفاعل وتقديم الخدمة الجيدة في ما يتعلق بالاستخدام الأفضل لمواقف السيارات بما يحقق خدمة مرتادي المسجد النبوي من المواطنين والمقيمين بالمدينة المنورة وزائري المسجد النبوي والاستفادة من 4200 موقف استفادة كاملة تحقق رضى القادمين إلى المسجد النبوي الشريف بمركباتهم.

كما حث معاليه على متابعة مسؤلي التشغيل بالمواقف على استكمال مشروع التطوير والتحديث للأجهزة بعد انتهاء المرحلة الأولى لتحقيق سهولة دخول المركبات إلى المواقف ثم إلى داخل الوحدات و عملية خروجها بعد الصلوات عبر مخارج الوحدات بشكل انسيابي. مؤكداً أن ولاة الأمر -يحفظهم الله- يوجهون بتقديم كافة الخدمات التي تسهل لمرتادي المسجد النبوي أداهم لعبادتهم على الوجه الأمثل وأن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ووكالتها تعمل على وضع خطط متكاملة لتحقيق رضى المصلين والزائرين.